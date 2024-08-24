Ukrayna uçağına 15 ton su ikmali

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesindeki havalimanına iniş yapan Ukrayna uçağına su ikmali yapıldı.

Ukrayna uçağına 15 ton su ikmali

Gerede'de yaşanan orman yangınına müdahale eden Ukrayna uçağı, Havalimanı'na iniş yaptı. Çaycuma Belediyesi itfaiyesi ekipleri uçağa 15 ton su ikmali yaptı.

Yenice ve Gökçebey'de meydana gelen yangınlara araç ve personel desteği sunan Çaycuma Belediyesi itfaiye teşkilatı, bu kez Gerede'deki orman yangınına müdahale eden Ukrayna uçağına su ikmali yaptı.

Zonguldak Havalimanı'na inen uçağa 15 ton su yükleyen ekipler, yeni taleplere karşı hazırlıklarını tamamladı.

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