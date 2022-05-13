Ukrayna'ya gidemeyen TIR'lar Ataşehir'de kontak kapattı: 10 gündür devam ediyor

Ataşehir İnönü Mahallesi Kayışdağıyolu Caddesi’nde bulunan, Erenköy Gümrük Müdürlüğüne kadar uzanan yoğunluk nedeniyle kilometrelerce TIR kuyruğu oluştu. Edinilen bilgiye göre, Ukrayna’ya giden gemilerin savaş nedeniyle durması üzerine TIR'lar gümrük ambarlarından çıkamadı. Ambarda kalan TIR'lar nedeniyle içeri giremeyen ve yol üzerinde 10 gündür kontak kapatan TIR'lar uzun kuyruklar oluşturdu. Bazı TIR şoförleri yoğun trafikte ilerlemek isterken kimisi de kontak kapattı.

VATANDAŞLAR DURUMA İSYAN ETTİ



TIR sürücülerinin oluşturduğu kuyruklar nedeniyle trafik durma noktasına geldi. Günlerdir devam eden yoğunluk sebebiyle vatandaşlar isyan etti. Ambulans, minibüs ve otomobil sürücüleri trafikte ilerlemekte güçlük çekerken yoğunluk oluşan noktalara polis ekipleri sevk edilerek trafik akışı sağlanmaya çalışıldı. TIR şoförleri Erenköy Gümrüğü’nde oluşan sorunun çözümüne ilişkin yetkililerden yardım istedi.



"BİR GÜNDE ÜLKE DEĞİŞTİRİYORUZ, BURADA GÜMRÜĞE GİREMİYORUZ"



TIR şoförü Emre Taşdel, "Normalde dün bitti işim. Ama burada kuyruk var gitme dediler. Ama Avrupa'ya çalıştığımız için düzenli çalışmamız gerekiyor. Bu rezillik. Daha ne kadar bekleyeceğiz belli değil. Avrupa'da bunlar sorun. Orada bir ülkeden bir ülkeye bir günde gidiyoruz, ama burada bir günde bir gümrüğe giremiyoruz" dedi.

“GÜZERGAH DEĞİŞTİRMEK ZORUNDA KALIYORUZ”



Trafik yoğunluğunun günlerdir sürdüğünü belirten minibüs şoförü Özgür Duran, “Günlerdir buradan geçiş yaparken sıkıntı yaşıyoruz. Polis ekipleri de günlerdir burada trafik problemini çözmeye çalışıyorlar. Yeri geliyor güzergah değiştirmek zorunda kalıyoruz. Durakta otobüs, minibüs bekleyen yolcularda mağdur oluyor” diye konuştu.

“GÜNLERDİR BU SORUNU YAŞIYORUZ”



Trafikte ilerlemekte güçlük çeken araç sürücülerinden Abdullah Ergöz, “Aşağı yolda normalde ehliyet sınavları yapılırdı. Yoğunluktan dolayı onlarda iptal edildi. Bu problemi her gün yaşamaya devam ediyoruz. Ne zaman düzelecek bilemiyoruz” dedi.