ULAQ'ın yeni modelleri gün yüzüne çıkıyor!

ARES Tersanesi ve Meteksan Savunma tarafından Antalya Serbest Bölgesi'nde geliştirilen silahlı insansız deniz aracı ULAQ'ta yeni modeller gün yüzüne çıkıyor. Proje kapsamında denizaltı savunma harbi amacıyla üretilen ve üzerinde 12,7 mm uzaktan komutalı silah istasyonu ve ROKETSAN'ın lazer güdümlü füzeler ateşleyebilen Taktik Füze Kontrol Sistemi bulunan ULAQ 12 ASuW botu tamamlandı. İlk testlerini başarıyla tamamlayan 12 metrelik bot, ikinci test çalışmaları sonunda yılın ilk çeyreğinde Türk Deniz Kuvvetlerine teslim edilecek.

ULAQ ailesinin öne çıkan bir diğer modeli ise sarf edilebilir insansız deniz aracı ULAQ KAMA oldu. ARES Tersanesi ve Meteksan Savunma işbirliğiyle geliştirilen botun patlayıcı mühimmatı ise Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKE) tarafından tasarlandı.



Üzerinde mermi ile vurulduğunda veya şarapnel isabetinde tepki vermeyen duyarsız bir patlayıcı bulunan bot, patlayıcısını karada patlatma testlerinden başarıyla geçti. ULAQ KAMA da bu yıl içinde Türk Deniz Kuvvetleri envanterine girecek.