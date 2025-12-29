Ulaşıma yoğun kar engeli. Gerede-Karabük yolu trafiğe kapatıldı



D-100 Devlet Yolu’nun Gerede–Karabük İl Sınırı arasındaki bölünmüş yolun her iki tarafı trafiğe kapatıldı.



Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, “D-100 Devlet Yolu’nun Gerede–Karabük İl Sınırı arasındaki bölünmüş yolumuzun her iki tarafı, yoğun kar yağışı ve kış şartlarına uygun donanıma sahip olmayan ağır taşıtların makaslaması nedeniyle geçici olarak trafiğe kapatılmış olup, Anadolu Otoyolu’nun Gerede çıkışından devlet yoluna katılım sağlanamamaktadır. Yolun ulaşıma açılması için çalışmalar devam etmektedir” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Anadolu Otoyolu üzerinden gelip Kastamonu ve Sinop yönüne devam edecek sürücülerin Ankara-Çankırı güzergahını, Samsun yönüne devam eden sürücülerin Ankara-Kırıkkale güzergahı üzerinden erişim sağlayabileceği aktarıldı.