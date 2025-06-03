Ulaşımda bayram tedbirleri: Fahiş fiyata sıkı takip

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kurban Bayramı tatili boyunca alınacak önlemleri duyurdu.

"Yolcu taşımacılığında fahiş fiyata karşı denetimlerimizi artırdık." diyen Uraloğlu, "20 Mayıs-1 Haziran arasında fahiş fiyatlı bilet satışı, korsan ve yetki belgesiz taşımacılığa yönelik olarak 499 işletmenin yaklaşık 16 bin otobüs seferini denetledik. Kurallara uymayan otobüs işletmecilerine yaklaşık 11 milyon liralık idari işlem uyguladık." dedi.

Uraloğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle:

"- Bu bayramda da Karayolları Genel Müdürlüğü işletmesindeki otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişler ücretsiz olacak,

- 18 bölge müdürlüğümüz, 123 şube şefliğimiz, 16 tünel ve bakım şefliğimiz, 25 otoyol şefliğimiz ile Türkiye'nin dört yanında hizmet vereceğiz,

- Ankara - Kırıkkale ve devamındaki yollar, İstanbul-İzmit, Eskişehir-Bursa, Afyon-Konya, Denizli-Muğla, Samsun-Sarp ,Akçay-Balıkesir, Aydın-Kuşadası, Elazığ-Malatya, Elazığ-Diyarbakır gibi güzergahlar yoğun trafik beklenen güzergahlar. Bu güzergahlarda yoğun önlem alacağız,

- Özel yük taşıyan araçlara sınırlama getireceğiz. Kamyon, çekici ve tanker cinsi araçlar için taşıma izin belgelerini 5 Haziran'dan 9 Haziran'a kadar vermeyeceğiz,

- Otobüs bileti bulma ve fahiş fiyat mağduriyetlerini gidermek için yolcu taşımacılığı denetimleri artırdık. Kurallara uymayan otobüs işletmecilere 11 milyon TL'lik idari işlem uyguladık,

- İstanbul'da Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme hattı, Gayrettepe - İstanbul Havalimanı - Arnavutköy metro hatları, Ankara'da Başkentray ve İzmir'de İzban ücretsiz hizmet verecek,

- Bayram tatili boyunca yol bakım ve onarım zorunlu olmadığı sürece durduracağız,

- KGM'nin yol durumu sitesini güncel tutacağız,

- Hızlı trenlerde kapasite artışına gidildi."