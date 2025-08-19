Ulaşımı felç eden poyraz sona erdi

Tekirdağ'da olumsuz hava şartları hayatı olumsuz etkilemişti.

Kentte, hızı zaman zaman saatte 40 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle sahile demirleyen tanker ve şilepler demirledi.

Yerli ve yabancı bandıralı 10 şilep ve tanker, rüzgarın etkisini yitirmesiyle yollarına devam etti.



Denize açılamayan balıkçılar da havanın düzelmesiyle ava çıktı.