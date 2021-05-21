Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu NTV'de

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu açıklamalarından satır başları;



Kuzey Marmara Otoyolu tamamlandı, bunlar kritik projeler. E-5 ve TEM üzerindeki trafiği rahatlatacak. İstanbul'a rahat bir nefes aldırdık. Bunların hepsi mega projeler, birbirini tamamlayan projeler. 7 kesimden oluşuyor, her kesim 3 yılda tamamlandı.



Farklı finansman kaynakları yaratmak zorundasınız, daha geç bir vakitte yapmamak için çalışmalar yapıyorsunuz. Yap-işlet-devret modeliyle daha hızlı ve daha adil projeleri yapabiliyorsunuz. Yap-İşlet-Devretlerin önemli örneklerinden biride İstanbul Havalimanı'dır. İstanbul Havaliman'nın maliyeti 10 milyon euro. Ekonomik değeri olmayan bir alandı, devletimizin kasasından bir kuruş çıkmadan böyle bir alanı ekonomiye kazandırıyorsunuz, binlerce istihdam yaratıyoruz. Uçuş süreleri beklentinin üstüne çıktığı için beklenilenden daha kısa bir sürede gelir elde ettik.