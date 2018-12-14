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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Ankara'da dün yaşanan ve 9 kişinin yaşamını yitirdiği Yüksek Hızlı Tren (YHT) kazasına ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bakan Turhan, bir gazetecinin, tren kazasına sinyalizasyon sistemiyle ilgili sıkıntının neden olduğu iddiaları ile ilgili sorusu üzerine kazayla ilgili gerekli adli ve idari inceleme ile tahkikatın devam ettiğini söyledi.

Turhan, şunları kaydetti:



"Sinyalizasyon sistemi demiryollarımızda son bir kaç yıldır tesis etmeye başladığımız bir sistemdir. Sinyalizasyon sistemi demiryolu işletmeciliği için olmazsa olmaz bir sistem değil. Bu ilave güvenlik, işçiliği azaltmak, otomasyona geçmek için demiryollarına tesis ettiğimiz bir sistemdir. Bu sistemin olmamasından dolayı demiryollarında işletme yapılamaz diye bir şey yok. Bunu bilgilerinize sunuyorum. Kamuoyunda sinyalizasyon olmadığı için bu kaza oldu gibi değerlendirmeler yapanlar doğru değerlendirme yapmıyor."



"Bu trenlerde var mıydı sistem?" sorusuna Turhan, "Bu soru doğru bir soru değil. Sinyalizasyon sistemleri, demiryolu hatlarında bulunan bir sistem" yanıtını verdi.