Ulaştırma Bakanı Uraloğlu duyurdu: Sosyal medya platformu X, Türkiye'de temsilcilik açtı

Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya platformu X'in Türkiye'de temsilcilik açtığını ve temsilci atağını açıkladı.

Temsilci atanmaması halinde X, bant daraltma cezasıyla karşı karşıya kalacaktı.

REKLAM YASAĞI GETİRİLMİŞTİ



Sosyal medya platformu X, Türkiye’de temsilcilik açması yönünde uyarılmış ve temsilcilik açılana kadar platforma Türkiye’de reklam yasağı getirilmişti.



Geçtiğimiz aylarda X'e ek yaptırım olarak bant daraltma cezasının verilip verilmeyeceği konusundaki soru üzerine Uraloğlu, “Hala X, Türkiye’ye temsilci atamadı. Bununla ilgili bir kanuni düzenleme de gerekecek. Görüşmelerimiz hala devem ediyor. Yürürlükte olan bir reklam yasağı var. Devamında bant daraltma da gündemimizde.” diye konuşmuştu.