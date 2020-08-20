Ulaştırma Bakanlığı'ndan elektronik bisiklet ve scooter açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun direktifleri ile bugün başlayacak olan Mikro Hareketlilik Odak Grup Toplantısında Bilgi Teknolojileri İletişim Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü, Türkiye Belediyeler Birliği, MÜSİAD, İTÜ, Bandırma 17 Eylül Üniversitesi, TÜSİAD ile ulusal ve uluslararası sektör temsilcileri bir araya gelecek.

Konuya ilişkin açıklama yapan Bakan Karaismailoğlu, “Mikro hareketlilik araçları, ulaşımın kurallarının yeniden yazılmasına vesile oluyor. Ulusal ve uluslararası katılımcılar ile gerçekleştireceğimiz ortak akıl toplantıları ile ulaşımın yeni yol haritası için çalışacağız” dedi.



Gençler başta olmak üzere vatandaşlar tarafından son dönemde yoğun ilgi olduğu gerçeğinden hareketle, elektrikli bisiklet ve elektrikli scooter gibi araçların yaygınlaşacağı öngörülüyor. Bu nedenle söz konusu alanda standart bir hizmet kalitesine ulaşılarak, güvenli ve sürdürülebilir biçimde alanın büyümesi önem kazanırken, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı; can güvenliği, verimlilik, çevreye duyarlılık ve kullanıcı konforu açısından bu hizmeti alanlar ve hizmet sağlayıcıları için yol haritasının ana hatlarını belirleyecek.



Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, büyük şehirlerin en önemli sorunlarından biri olan trafik yoğunluğuna etki edecek ve kısa mesafeler arasına hareket özgürlüğü kazandıracak olan elektrikli bisiklet ve elektrikli scooterler ile ilgili bugün bir toplantı düzenleyecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun talimatı ile online olarak gerçekleştirilecek ‘Mikro Hareketlilik Odak Grup Toplantısı’ ulusal ve uluslararası başlıkları ile birçok paydaşı bir araya getirecek.



DÜZENLEME MULTİ-DİSİPLİNER BAKIŞ AÇISIYLA YAPILACAK



Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, elektrikli bisiklet, scooter ve türevleri gibi çağdaş mikro hareketlilik sistemlerinin şehirlerde ulaşımın çehresini değiştirdiğine ve yaşam kalitesini de artıran bir unsur haline geldiğine işaret ederek, söz konusu alanda yapılacak yeniliklerin özünde, mikro hareketlilik sistemlerinin yaygınlaşması, kullanıcı kazanımlarının da sürdürülebilir hale getirilmesinin olduğunu söyledi. Bakan Karaismailoğlu, Mikro Hareketlilik Odak Grup Toplantısı ile alandaki tüm paydaşların bir araya getirilerek yapılacakların multi-disipliner bir bakış açısıyla oluşturulmasının amaçlandığı bildirdi.



ORTAK AKIL TOPLANTILARI İLE ULAŞIMIN YENİ YOL HARİTASI BELİRLENECEK



Bakan Karaismailoğlu, Türkiye’yi tüm ulaşım modlarında insan odaklı, akıllı ve modern ulaşım yöntemlerini hayata geçirerek sağlıklı bir ulaşım sistemi ile donatmak için çalıştıklarını belirterek, “Çağımızda ulaşımda yaşanan değişim ve dijital altyapıdaki hızlı dönüşüm yenilikleri de beraberinde getiriyor. Özellikle şehir içi kısa mesafelerde insanların kolay ulaşım aracı olarak tercih ettikleri scooterler de ulaşımın bir parçası haline geldi. Trafikte sıkışıklığı, hava kirliliğini azaltmak ve yaşam kalitesini arttırmak için kullanımı her geçen gün artan scooterlere icracı bakanlık olarak biz de bir altyapı hazırlıyoruz. Mikro Hareketlilik Odak Noktası Toplantılarımız ile tüm paydaşları bir araya getirerek, bu konuda temel taşları oluşturacak önemli görüşmeler yapacağız. Mikro hareketlilik araçları ulaşımın kurallarının yeniden yazılmasına vesile oluyor. Ulusal ve uluslararası katılımcılar ile gerçekleştireceğimiz ortak akıl toplantıları ile ulaşımın yeni yol haritası için çalışacağız” dedi.