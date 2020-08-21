Ulaştırma Bakanlığı’ndan tur teknelerine sıkı denetim

Denetimlerde teknelerin belge kontrolleri yapılarak yolcu kapasite sınırlamalarına uyup uymadıkları, seyir emniyeti, sosyal mesafe, hijyen kuralları ve ateş ölçümleri konularında kontrolleri yapıldı.



Yapılan çalışma ile 319 gemi denetlenerek mevzuat gereklerine uymadığı tespit edilen 16 gemiye idari para cezası uygulandı.



Denetimlerde ayrıca tekne donatanları, kaptanlar ve yolculara kovid-19 salgını ile ilgili bilgilendirme ve uyarılar da yapıldı. Tura çıkmadan önce tüm tedbirlerin alındığının kontrolünün yapılması gerektiği de belirtildi.



Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın Bakan Adil Karaismailoğlu’nun direktifleri ile denetimlerine kesintisiz bir şekilde devam edeceği ve ulaşım modlarında salgına karşı tedbirlerin taviz vermeden sürdürüleceği belirtiliyor.