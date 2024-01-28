Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, NTV’de soruları yanıtladı: Taşıdığımız yolcu sayısı iki katına çıkacak

Gayrettepe - İstanbul Havalimanı Metro Hattı’nın son halkası olan Gayrettepe - Kağıthane Metro Hattı’nın açılışı yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacak.



Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, açılış öncesi NTV'nin konuğu oldu, yayıında Burak Özcan’ın sorularını yanıtladı.

TAŞINAN YOLCU SAYISI İKİ KATINA ÇIKACAK

İstanbul Havalimanı’nın ciddi potansiyeli olduğunu dile getiren Bakan Uraloğlu, “Buraya insanların çok hızlı bir şekilde ulaşmasını istiyoruz.” dedi.

Metro hattının yarın açılacak kesimiyle birlikte, taşınan yolcu sayısının günlük olarak iki katına çıkacağı bilgisini veren Bakan Uraloğlu, “Artık bize yer üstü yetmiyor. Yolları, binaları, yaşam alanlarını yaptık. Artık bizim yerin altına inmemiz lazım. Dolayısıyla yerin altına indiğimiz her proje, doğru proje.” şeklinde konuştu.





Bakan Uraloğlu’nun NTV canlı yayınında yaptığı açıklamalardan satırbaşları şöyle:

"İstanbul Havalimanı ciddi bir potansiyeli olan, Avrupa’da birinciliği olan havalimanımız. Buraya insanların çok hızlı bir şekilde ulaşmasını istiyoruz. Hasdal, Kemerburgaz, Göktürk gibi yerleşim yerlerinin de Gayrettepe ve Kağıthane bölgesiyle ulaşımını sağlayacak olan bir metro hattı.

Toplam uzunluğu 37,5 kilometre. 34 kilometrelik kesimini geçen yıl açmıştık. Bu kesim biraz daha zorlu, bazen özellikle yerleşimlerin olduğu, bazen tarihi eserlerin olduğu yerlerde, zeminin zor olduğu kesimler hasebiyle geri kalmış oldu. Şimdi biz 3,5 kilometrelik kesimi hizmete alacağız. Taşıdığımız yolcu sayısını günlük olarak iki kata çıkarmış olacağız.

Artık bize yer üstü yetmiyor. Yolları, binaları, yaşam alanlarını yaptık. Artık bizim yerin altına inmemiz lazım. Dolayısıyla yerin altına indiğimiz her proje, doğru proje… Türkiye’de saatte 120 km/s işletme yapılabilen ilk ve tek metro halen… Onun içinde kıymetli."