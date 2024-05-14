Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu: Dünyadaki 10 uydu üreticisinden birisi olduk

TÜRKSAT 6A uydusu iki ay sonra fırlatılacak.

Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, hem uyduya ilişkin hem de ulaştırma projeleri hakkında NTV Ankara Temsilcisi Ahmet Ergen’in sorularını yanıtladı.

TÜRKSAT 6A uydusunun üretiminden, yazılımına yerli sistemlerle üretildiğini söyleyen Bakan Uraloğlu, “Dünyadaki 10 uydu üreticisinden birisi olduk.” dedi.



Yeni uydunun 2 ay içinde fırlatılacağını açıklayan Uraloğlu, “Bu uyduyla birlikte kapsama alanını 5 milyar nüfusa çıkarıyoruz. Bu ne demektir? Oralardaki pazarlardan pay almamız söz konusu.” şeklinde konuştu.



Bakan Uraloğlu’nun açıklamalarından satır başları şöyle:



Hem sivil haberleşme, hem askeri haberleşme için uydu lazım. Şu ana kadar biz bunu diğer ülkelere ürettirdiğimiz uydularla sağladık. Kendi uydumuzu yapmanın doğru olduğunu düşündük ve bugüne gelmiş olduk.

"TÜRKİYE 10 ÜLKEDEN BİRİ"

Üretiminden, yazılımına kadar bütün sistemler yerli. Bu teknolojiyi üretebilecek duruma gelmiş olmamız kıymetli. Dünyadaki 10 uydu üreticisinden birisi olduk. 2 aylık süreç içinde fırlatmasını sağlayacağız. Artık haberleşmemizin daha güvenli olduğuna emin olacağız.

"KAPSAMA ALANI 5 MİLYARA ÇIKACAK"

Uydunun üretim maliyeti yaklaşık 250 milyon dolar. Ama biz bunun platformlarını biz bu uyduyu üretebilmek için yaptık. Bundan sonra daha düşük maliyetlerle üretim söz konusu olacak. Bu uyduyla birlikte kapsama alanını 5 milyar nüfusa çıkarıyoruz. Bu ne demektir? Oralardaki pazarlardan pay almamız söz konusu. Devam eden süreçte de uydunun kendisini üretip, satma noktasında olacağız.

KALKINMA YOLU PROJESİ



Ticaret hep doğu-batı ekseninde gelişmiş. Bugün Kızıldeniz’de bazı sıkıntılar var. Orada gemilerin tamamının geçişiyle ilgili riskler var. Ümit Burnu’ndan dolaşmaya başladılar. Seyahat süreleri 45 güne çıktı. Biz Kalkınma Yolu’nu bitirdiğimizde bu süre 25 güne inmiş olacak.



Arkadaşlarımız Iraklı yetkililerle haftada bir bir araya geliyor. Biz de bakanlarla zaman zaman görüşüyoruz. İlk etapta Nusaybin’e kadar bir hat teşkil edeceğiz. Sonrasında Şanlıurfa ve Gaziantep’e kadar hat teşkil edeceğiz. Gaziantep’ten Mersin’e kadar olan hızlı tren hattının yapım çalışmaları devam ediyor. Ulukışla’dan Konya, Eskişehir, İstanbul ve Kapıkule’ye kadar gidecek.

DEMİRYOLLARI PROJELERİNDE SON DURUM



Ulusal bütünlüğü ve uluslararası bütünlüğü sağlayacak ulaştırma koridorlarında bir aksama ön görmüyoruz. Onları yürüteceğiz. Demiryollarındaki projelerimizde aksama olamyacağını söyleyebilirim.

KENTİÇİ RAYLI SİSTEM PROJELERİ



14 ilde projelerimiz var. Bunları da verimlilik ve tasarruf tedbirleri kapsamında değerlendiriyoruz. Proje aşamasında olanları devam ettiriyoruz. Belli bir aşamaya gelmiş olanları da her halükarda devam edip tamamlayacağız. Başlama noktasında da ihtiyaçları doğru tespit edip belki bir kısmını 3 yıllık sürenin sonuna doğru erteleyeceğiz.

5G’YE NE ZAMAN GEÇİLECEK



Hem süreci kaçırmayalım hem doğru zamanda geçelim. Bu yeni bir yatırımdır. İthalata dayalı cihazları kullanıyoruz. Doğru zaman ve uygun fiyatı yakalayalım istiyoruz. 2026’nın doğru zaman olacağını konuşuyoruz.