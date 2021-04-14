Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun ablası vefat etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun ablası Nermin Öztürk'ün vefat ettiğini duyurdu.

Anadolu Ajansı 14.04.2021 - 07:12

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun ablası vefat etti

Bakanlar ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun vefat eden ablası Nermin Öztürk için taziye dileklerini iletti. 

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarda, Karaismailoğlu'na ablasının vefatı nedeniyle başsağlığı ve sabır diledi.

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