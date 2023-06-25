Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu'ndan tahıl koridoru açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle yaşanan gıda krizi riskinin ortadan kaldırılması amacıyla oluşturulan tahıl koridoruna ilişkin açıklama yaptı.



Türkiye'nin en fazla tahılın taşındığı üçüncü ülke olduğunu belirten Uraloğlu, şunları kaydetti: "44 ülkenin yer aldığı listede, 987 geminin 290’ı Türk bayraklı olup, 224 gemi ise ülkemizin farklı limanlarına geldi. Toplamda, 13 tahıl ve tahıl ürünün çeşitleri; arpa, buğday, mısır, soya, buğday kepeği, işlenmiş karışık gıda, soya fasulyesi, ayçiçeği çekirdeği, ayçiçeği küspesi, ayçiçek yağı ve bezelye bulunuyor."’



1 Ağustos 2022 ile 20 Haziran 2023 tarihleri arasında taşınan toplam tahıl miktarının 32 milyon ton olduğunu söyleyen Uraloğlu, "Türkiye limanlarına gelen miktar 3 milyon 659 bin ton. En fazla yük 7.662.808 ton ile Çin’e gitmiştir. En fazla yük giden ülkeler ise Çin, İspanya, Türkiye ve İtalya oldu." dedi.



AFRİKA'YA GİDEN TAHIL İKİ KATINA ÇIKTI

Taşınan toplam tahıl miktarının yüzde 12 sinin Afrika ülkelerine gittiğini vurgulayan Uraloğlu, ‘’Cumhurbaşkanımızın katkılarıyla kurulan ve devam sağlanan tahıl koridoru ile 3 milyon 978 bin 853 ton tahıl Afrika kıtasına taşındı. Böylece Türkiye'nin sağladığı güvence ile açılan tahıl koridoru bir çok ülkeye yarar sağladı. Afrika ülkelerinin aldığı pay şuan yüzde 12 dolayında. Geçen altı aylık dönemde bu rakam yüzde 6’ydı. Böylece Afrika ülkelerine giden tahıl miktarı iki katına çıkmış oldu” diye konuştu.