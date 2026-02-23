Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı işçi alımı başvuruları başladı: 30 işçi alımı başvurusu nasıl yapılır?
23.02.2026 15:55
işçi alımı başvuruları başladı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, taşra teşkilatı birimlerinde görevlendirmek üzere 30 sürekli işçi alımı yapacağını açıkladı. Bakanlık tarafından yayımlanan ilan için başvurular İŞKUR üzerinden yapılacak. Peki, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 30 işçi alımı başvurusu nasıl yapılır?
Bakanlığın Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre taşra teşkilatında istihdam edilecek tarama uzmanı (kaptan) pozisyonunda 2, sınırlı kaptan olarak 5, deniz buhar ve motor makinisti görevinde 3, yağcı olarak 6, usta gemici pozisyonunda 3, gemici görevinde 2, başmakinist olarak 3, makine operatörü görevinde 3 ve düz işçi pozisyonunda 3 olmak üzere 30 sürekli işçi alımı yapılacak.
BAŞVURU NASIL YAPILIR?
Açık iş ilanlarına bugünden itibaren 27 Şubat'a kadar Türkiye İş Kurumunun internet adresi (esube.iskur.gov.tr) üzerinden başvurulabilecek.
Sözlü sınav ve sonucuna ilişkin tüm bilgilendirmeler Bakanlığın internet adresinde (www.uab.gov.tr) ilan edilecek, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacak.