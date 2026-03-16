Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan Hürmüz ve uçuş iptalleri açıklaması
16.03.2026 20:39
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Basra Körfezi'nde bulunan Türk gemilerine ilişkin bir açıklama yaptı. Buna göre, 14 Türk sahipli gemide 165 Türk personeli yer alıyor. Bakanlık Ortadoğu'ya iptal edilen uçak seferlerine ilişkin de bilgi verdi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Hürmüz Boğazı'nda sahibi Türk olan 14 gemi olduğunu ve gemilerdeki personel sayısını açıkladı. 2 gemiden 6 personelin ayrıldığı ve Türk personel sayısının 171'den 165'e düştüğü açıklandı.
UÇUŞ İPTALLERİ SÜRESİ UZATILDI
Bakanlık Ortadoğu'ya İptal edilen seferlere ilişkin de bilgi verdi. Türk Havayolları'nın bugüne kadar bin 8 seferi iptal edildi. Bu iptallerden 111 bin 937 yolcu etkilendi.
Türk Havayolları ve Anadolu Jet, İran, Irak, Suriye, Lübnan, Ürdün, Doha, Dubai, Kuveyt, Bahreyn, Abu Dabi ve Dammam’a yapılması planlanan uçuşları ay sonuna kadar iptal etti.
Pegasus ise İran, Irak, Kuveyt, Bahreyn, Doha, Amman, Beyrut, Dammam, Dubai, Abu Dabi ve
Sharjah seferleri 1 Nisan 2026 tarihine kadar iptal etti.
Bakanlık mevcut koşullarda bir değişiklik olması halinde sefer iptallerinin yeniden gözden geçirileceğini duyurdu.