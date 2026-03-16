Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan Hürmüz ve uçuş iptalleri açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Hürmüz Boğazı'nda sahibi Türk olan 14 gemi olduğunu ve gemilerdeki personel sayısını açıkladı. 2 gemiden 6 personelin ayrıldığı ve Türk personel sayısının 171'den 165'e düştüğü açıklandı.



Bakanlık Ortadoğu'ya İptal edilen seferlere ilişkin de bilgi verdi. Türk Havayolları'nın bugüne kadar bin 8 seferi iptal edildi. Bu iptallerden 111 bin 937 yolcu etkilendi.

Türk Havayolları ve Anadolu Jet, İran, Irak, Suriye, Lübnan, Ürdün, Doha, Dubai, Kuveyt, Bahreyn, Abu Dabi ve Dammam’a yapılması planlanan uçuşları ay sonuna kadar iptal etti.

Pegasus ise İran, Irak, Kuveyt, Bahreyn, Doha, Amman, Beyrut, Dammam, Dubai, Abu Dabi ve

Sharjah seferleri 1 Nisan 2026 tarihine kadar iptal etti.

Bakanlık mevcut koşullarda bir değişiklik olması halinde sefer iptallerinin yeniden gözden geçirileceğini duyurdu.