Ulaştırma ve Altyapı Dergisi'nin dördüncü sayısı yayımlandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hazırlanan hakemli Ulaştırma ve Altyapı Dergisi'nin dördüncü sayısı okuyucularla buluştu. Yeni sayının ana konusu "Ulaştırmada AR-GE ve İnovasyon" olarak belirlendi.

Yayınla ilgili açıklamalarda bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu , ulaştırma ve haberleşme alanlarının artık sadece yolcu, yük veya veri taşımaktan ibaret olmadığını vurguladı.

Bu sektörlerin artık ekonomik büyüme, teknolojik değişim ve uluslararası rekabetin temel unsurları haline geldiğini belirten Uraloğlu, araştırma-geliştirme çalışmaları ile yenilikçi fikirlerin bu değişimin odağında yer aldığını dile getirdi.

Derğide yer alan veriye dayalı incelemelerin ve yenilikçi uygulamaların sektörün geleceğine yön vereceğini ifade eden Bakan Uraloğlu, yapılan bilimsel çalışmaların akademiye katkı sağlayacağına ve yeni araştırmaların önünü açacağına inandıklarını söyledi.

Ayrıca Türkiye Yüzyılı vizyonu çerçevesinde teknoloji üreten ve yenilikçi çözümler geliştiren her adımın geleceğe yatırıldığını belirterek, yeni sayının sektörün gelişimine fayda sağlamasını temenni etti.