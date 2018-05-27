Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, ülkede belgesiyle birlikte hafız olanların sayısının 150 bine yaklaştığını belirterek, "Amacımız bu sayıyı daha da artırmak. Çünkü 81 milyon nüfusumuz var. 81 milyon nüfusu olan bir ülkede hafızların sayısı daha da artmalı." dedi.



Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Fatih Camisi'nde 6. Uluslararası Hafızlık ve Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Ödül Töreni düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşan Erbaş, dünyadaki yarışmalar arasında en hayırlısının Kur'an-ı Kerim'i güzel okumak ve Kur'an-ı Kerim'in hıfzı üzerine düzenlenenler olduğunu söyledi.



Bu yarışmanın tarzının ve hangi konuda yarıştıklarının önemli olduğunu vurgulayan Erbaş, yarışmanın, çocukları ve gençleri Kur'an-ı Kerim'e teşvik etmeyi, Kur'an-ı Kerim'in asırlar boyunca hıfzını, güzel okunmasını geleceğe taşımayı amaçladığını anlattı.



Erbaş, Kur'an-ı Kerim'in, Hz. Muhammed'e verilen en büyük mucize olduğunu aktararak, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Onun hıfzı ve güzel sesle okunması mucizedir. Dolayısıyla Peygamber Efendimize gelen en büyük mucizenin hem hıfz hem de güzel okuma yoluyla insanlar arasında, yeryüzünde yaygınlaştırılması çok önemli bir faaliyettir. Dünyanın pek çok ülkesinde uluslararası Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma ve hafızlık yarışmaları yapılıyordu. Ülkemizde de bugün 6'ncısını yapmış olduğumuz bu yarışmayla hamdolsun en güzel yarışmalardan birisini gerçekleştirmiş oluyoruz.



Rabb'imiz hafızları vasıta kılarak Kur'an-ı Kerim'i muhafaza ediyor. Dünyada başka hiçbir kitaba nasip olmayacak şekilde, milyonlarca insanın hafızasında Kur'an-ı Kerim başından sonuna kadar yerleşmiş durumda, bu ne büyük bir mucizedir. Ülkemizde belgesiyle birlikte hafız olanların sayısı 150 bine yaklaşmıştır. Amacımız bu sayıyı daha da artırmak. Çünkü 81 milyon nüfusumuz var. 81 milyon nüfusu olan bir ülkede hafızların sayısı daha da artmalı."



"KUR'AN İNSANLIĞI KARANLIKTAN AYDINLIKLARA ÇIKARAN REHBER BİR KİTAP"



Gönüllerinden camilerin kürsülerinde hafız hocaların olmasının geçtiğini kaydeden Erbaş, okullardaki ilahiyatçı hocaların da daha fazla hafız öğretmenlerden oluşmasını istediklerini belirtti.



Ali Erbaş, ilahiyat fakültelerinde ve kürsülerde ders veren hocaların hafız hocalardan oluşmasına ihtiyaç duyduklarına dikkati çekerek, "Çünkü Ulum-u İslamiye'nin her alanı Kur'anla bağlantılı. Tefsir, hadis, fıkıh, kelam, dini ilimler, din bilimleri dediğimiz derslerin hepsinin Kur'an'la bağlantısı var. Kur'an'la bağlantılı olarak derslerin yapılması çok daha verimli derslerin gerçekleşmesine vesile olmaktadır." ifadelerini kullandı.



Bu açıdan Kur'an kurslarında hafızlık yapanların bir an önce hafızlıklarını bitirip imam hatip liselerinden, ilahiyat fakültelerinden mezun olup insanlığa hizmet etmelerini arzuladığını anlatan Erbaş, "Çünkü Kur'an Peygamber Efendimizin getirmiş olduğu en büyük mucize, insanlığı karanlıktan aydınlıklara çıkaran rehber bir kitap. Kur'an-ı Kerim'in güzel sesle okunması Peygamber Efendimizin zamanından itibaren bize gelen güzel bir emanettir. Dolayısıyla sesi güzel olan kardeşlerimizin tecvidiyle, talimiyle, kıraatiyle Kur'an'ı güzel bir şekilde öğrenip okumaları çok önemlidir. Biz bunu teşvik ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



6. ULUSLARARASI HAFIZLIK VE KUR’AN-I KERİMİ GÜZEL OKUMA YARIŞMASI



"Hafızlık" ve "Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma" olmak üzere iki kategoride gerçekleştirilen yarışmada, Türkiye, Bangladeş, Fas, Makedonya, Bahreyn, Cezayir ve Irak'tan jüri üyeleri bulundu. Yarışmaya 72 ülkeden 126 kişi katıldı.



"Hafızlık" dalında Türkiye, Suriye, Bahreyn, Bangladeş, Filistin, Libya ve Somali finale kaldı. "Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma" dalında ise Türkiye, Pakistan, Almanya, Endonezya, Fas, Filipinler ve Irak finale kalan ülkeler oldu.



Yarışmada dereceye girenler şöyle sıralandı:



"Hafızlık kategorisinde birinci Suriye'den Besil Attal, ikinci Hasan Bedirhan, üçüncü Filistin'den Seher Asmar. Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma kategorisinde ise birinci Furkan Çınar, ikinci Fas'tan Ilıas lamhayaouı, üçüncü Irak'tan Hasan Alaa Sahib oldu."



Programa, İstanbul Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz, Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Hafız Osman Şahin, davetliler ve cami cemaati katıldı.



Derecelerin açıklanmasının ardından jüri üyelerine de plaket takdim edildi.



Ödül töreni, toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.