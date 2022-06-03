Ülkesine dönen Suriyeli sayısı açıklandı

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı aylık basın bilgilendirme toplantısında konuştu.

Çataklı Suriyeli mültecilerle ilgili bilgi verdi.

Ülkesine geri dönen Suriyeli sayısının 505 bin 190 olduğunu söyleyen Çataklı, kayıt altına alınan Suriyeli sayısının ise 3 milyon 763 bin 652 olduğunu kaydetti.

Terörle mücadeleye de değinen sözcü, mayıs ayında PKK terör örgütüne yönelik kırsal alanda 6’sı büyük, 43’ü orta çaplı olmak üzere toplam 11 bin 838 kırsal operasyon düzenlendiğini kaydetti.

Çataklı, "Tüm terör örgütlerinin şehirlerde faaliyet yürüten hücre yapılanması ve iş birlikçilerine yönelik 1221 operasyon yapıldı" dedi.

Bu operasyonlarda aralarında biri kırmızı listede olan 85 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirten Çataklı, şunları söyledi:

"Mayıs ayında, terör örgütlerine yardım-yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 2 bin 051 şüpheli gözaltına alınmış, 337 kişi tutuklandı."