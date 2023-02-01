Uluabat Gölü tarım ilaçları nedeniyle köpürdü

‘Ramsar Alanı’ olarak kabul edilen ve uluslararası ‘Yaşayan Göller Ağı’na dahil edilen Bursa'daki Uluabat Gölü’ne akan derelerde beyaz köpük tabakası oluştu.

Göl suyunu kullanarak on binlerce dönüm tarlasını sulayan köylüler ve çevreciler ise panik yaşadı.



"BEMBEYAZ FELAKETLE KARŞILAŞTIK"



DOĞADER Yönetim Kurulu Üyesi Murat Demir, kar beklerken bembeyaz felaketle karşılaştıklarını ifade ederken gölün çok sayıda canlıya ev sahipliği yaptığını da söyledi.



Demir, "Kimyasal atık gölü kirletiyor. Bu kirlilik göldeki canlı türlerini tehdit ediyor." dedi.

Gölün bulunduğu bölgede yer alan Yavelli Köyü Muhtarı Ersin Demir, sudaki canlıların yok olma tehlikesi altında olduğunu ileri sürerek, "Mustafakemalpaşa ilçesinde 160 bin dönüm araziyi bu gölden suluyoruz. Ektiğimiz ürünleri bu kirli suyla sulamak durumunda kalıyoruz. Hayvanlarımız da bu sudan içiyor.” dedi.

İLAÇ ATIKLARI GÖL YÜZEYİNDE BİRİKMİŞ

Köylülerin şikayeti üzerine harekete geçen Bursa Valiliği, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, bölgede inceleme başlattı.

Yapılan denetimlerde, bölgede herhangi bir endüstriyel tesisin olmadığı, bölgede tarım faaliyetlerinin yoğun olduğu, Uluabat Gölü'ne giden Çapraz Deresi'ne DSİ'ye ait sulama kanalından su akışının olduğu belirlendi.

Öte yandan, sulama kanal membasında herhangi bir olumsuz koku, illegal atıksu deşarjının olmadığı, DSİ sulama kanalında mansap tarafından suyun belli bir yükseklikten deşarj olması, ayrıca deşarj sonrası kanal ucunda duvara çarpması nedeniyle köpüklenmenin ve kokunun oluştuğu belirtildi.



Denetim sonucunda oluşan koku ve köpüklenmenin bölgede iki gündür devam eden yağış nedeniyle tarımda kullanılan ilaçların yağmur suyuyla beraber kanala gitmesi nedeniyle yaşandığı, bölgedeki kirliliğin müdürlük tarafından takibinin yapıldığı bildirildi.