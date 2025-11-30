Uludağ beyaza büründü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, Uludağ'da 3 Aralık Çarşamba gününe kadar havanın geceleri eksi 4 derece, gündüzleri ise 5 derece olması tahmin ediliyor.

Dün geceden bu yana bölgede aralıklarla etkili olan kar yağışı, çevreyi beyaza bürüdü.

Zirveye yakın bölgelerde zemin beyaz örtüyle kaplanırken, yılbaşı öncesi kar yağışı kayak sezonunu bekleyenkleri sevindirdi.