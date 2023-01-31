Uludağ beyaza büründü, teleferikte metrelerce kuyruk oluştu

Türkiye’nin önemli kış turizmi merkezlerinden Uludağ’da beklenen kar yağışı etkisini göstermeye devam ediyor. Kar 46 santimetreye ulaşırken tatilciler de Uludağ'a çıkmak için teleferiğe akın etti.

Uludağ beyaza büründü, teleferikte metrelerce kuyruk oluştu

Yarıyıl tatilini kış turizminin en önemli merkezlerinden biri olan 'da geçirmek isteyen tatilciler, Uludağ'a çıkmak için teleferiğe akın etti.

Kış turizminin gözde tatil merkezlerinden biri olan Uludağ, eksi 10 derece soğukluğa rağmen tatilcilerin akınına uğradı.

Uludağ beyaza büründü, teleferikte metrelerce kuyruk oluştu - 1

YOĞUNLUK YAŞANDI

Son üç gündür yaşanan şiddetli kar yağışının ardından dağ yolunun kapanmasından endişe eden tatilciler, araçlarını şehir merkezindeki otoparklara bırakıp, dağa teleferikle çıkmayı tercih edince gidiş ve gelişlerde yoğunluk yaşandı.

Uludağ'da kar kalınlığı 46 santimetreye kadar ulaşırken, kar yağışının önümüzdeki günlerde de devam edeceği öğrenildi.

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