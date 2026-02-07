Uludağ kendi ziyaretçi rekorunu kırdı

Türkiye'nin kış turizmi merkezlerinden Uludağ'da kar kalınlığı 120 santimetreyi buldu.

Hava sıcaklığı gündüz saatlerinde 2 derece olarak ölçülürken gece saatlerinde 0'ın altına düşmesi bekleniyor.

Yoğun sisin etkili olduğu kayak merkezinde ziyaretçi akını ise hız kesmiyor.

Pistler gün boyu dolup taşarken hafta sonu tatilini değerlendirmek isteyen vatandaşlar Uludağ'a akın ediyor.

29 ARALIK'TAN BERİ ZİYARETÇİ AKINI SÜRÜYOR

Bursalıların yanı sıra Türkiye'nin dört bir yanından gelen kar tutkunlarını ağırlayan Uludağ, yoğun sezonlarından birini yaşıyor.

Türkiye'nin ilk ve en büyük kış, doğa sporları merkezi olan Uludağ'da sezon, otellerde 19 Aralık'ta, kayak pistlerinde ise 29 Aralık'ta açıldı.

KENDİ REKORUNU KIRDI

Sömestr döneminde toplam 230 bin tatilci Uludağ'ı ziyaret etti.

Tatil süresince Milli Park gişelerinden 47 bin 467 araç geçiş yaptı.

Geçen yıl aynı dönemde ise 35 bin 732 araç geçişi gerçekleşmişti. Bu verilerle birlikte Uludağ, sömestr döneminin en yoğun sezonlarından birini geride bıraktı.