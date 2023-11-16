Uludağ’a mevsimin ilk karı yağdı (Pazar günü yoğun kar bekleniyor)

Türkiye’nin en önemli kış turizmi merkezlerinden Uludağ’a mevsimin ilk karı yağdı. Sabaha karşı başlayan kar yağışı, karla karışık yağmur olarak devam ederken, hava sıcaklığı 1 derece olarak ölçüldü. Uludağ’da pazar günü yoğun kar yağışı bekleniyor.

Uludağ’a mevsimin ilk karı yağdı (Pazar günü yoğun kar bekleniyor)

Kış turizminin en önemli merkezlerinden ’da dün etkili olan yağmur, sabaha karşı yerini kara bıraktı.

Hava sıcaklığının en yüksek 3, en düşük ise 1 derece olarak ölçüldüğü Uludağ’da, yağış karla karışık yağmur şeklinde devam ederken, meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, Uludağ’da mevsimin ilk yoğun , 19 Kasım Pazar günü bekleniyor.

Uludağ’a mevsimin ilk karı yağdı (Pazar günü yoğun kar bekleniyor) - 1

Karla karışık yağmurun bugün öğleden sonra biteceğini ve yarın kar yağışı beklenmediğini belirten meteoroloji yetkilileri, cumartesi günü öğle saatlerinde başlayacak olan sağanağın, gece saatlerinde kara döneceğini ve pazar günü gün boyu kar yağışının etkili olacağını bildirdi.

Hava sıcaklığının ise pazar günü sıfırın altında 5 dereceye kadar düşeceği tahmin ediliyor.

Uludağ’a mevsimin ilk karı yağdı (Pazar günü yoğun kar bekleniyor) - 2

KAYAK SEZONU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kayak sezonunun, kar yağışına bağlı olarak aralık ayı ortasında başlamasının öngörüldüğü Uludağ'da, geçen yıl mevsimin ilk karı, 22 Eylül’de yağmıştı.

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