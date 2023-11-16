Uludağ’a mevsimin ilk karı yağdı (Pazar günü yoğun kar bekleniyor)

Kış turizminin en önemli merkezlerinden Uludağ’da dün etkili olan yağmur, sabaha karşı yerini kara bıraktı.



Hava sıcaklığının en yüksek 3, en düşük ise 1 derece olarak ölçüldüğü Uludağ’da, yağış karla karışık yağmur şeklinde devam ederken, meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, Uludağ’da mevsimin ilk yoğun kar yağışı, 19 Kasım Pazar günü bekleniyor.

Karla karışık yağmurun bugün öğleden sonra biteceğini ve yarın kar yağışı beklenmediğini belirten meteoroloji yetkilileri, cumartesi günü öğle saatlerinde başlayacak olan sağanağın, gece saatlerinde kara döneceğini ve pazar günü gün boyu kar yağışının etkili olacağını bildirdi.



Hava sıcaklığının ise pazar günü sıfırın altında 5 dereceye kadar düşeceği tahmin ediliyor. KAYAK SEZONU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?



Kayak sezonunun, kar yağışına bağlı olarak aralık ayı ortasında başlamasının öngörüldüğü Uludağ'da, geçen yıl mevsimin ilk karı, 22 Eylül’de yağmıştı.