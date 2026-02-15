Uludağ'da 1 kilometre teleferik kuyruğu

Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Bursa Uludağ'ın zirvesinde yazdan kalma bir gün yaşamak isteyen günübirlikçilerin mutluluğu fazla sürmedi.



Hava sıcaklığının 10 derece civarında seyrettiği Uludağ'da, eğlendikten sonra aşağı inmek isteyen vatandaşlar, teleferiğe yöneldi. Ancak kuyruğun otellere kadar uzadığını görenler gözlerine inanamadı.



Kuyruğa girenler, yaklaşık 1 kilometrelik kuyrukta adım adım ilerledi.



KAYAK MERKEZLERİNDE KAR KALINLIKLARI



Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 236 santimetreyle Hakkari'de kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Hakkari'de 236, Kartalkaya'da 220, Palandöken'de 212, Ergan'da 210, Nemrut'ta 186, Konaklı'da 178, Sarıkamış'ta 150, Uludağ'da 146, Yıldız Dağı'nda 145, Erciyes'te 115, Murat Dağı'nda 112, Davraz'da 101, Yalnızçam'da 95, Ilgaz'da 76, Hesarek'te 55, Zigana'da 44, Denizli'de 43, Küpkıran'da 40, Kop Dağı'nda 32, Gevaş Abalı'da 21 ve Keltepe'de 7 santimetre ölçüldü.