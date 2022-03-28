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Uludağ'da 3 genç mahsur kaldı: Yere düşen bayrağını göndere çekmek için çıktılar

Bursa'da Uludağ'a gezmeye çıkan 3 genç yere düşen Türk bayrağını tekrar göndere çekmek için tepeye tırmanınca havanın da kararmasıyla birlikte mahsur kaldı. AFAD ekipleri dondurucu soğukta mahsur kalan 3 genç ve yanlarında getirdikleri köpekleri yaklaşık 2 saat süren kurtarma operasyonuyla kurtardı.

Haberler - İHA 28.03.2022 - 06:46

Uludağ'da 3 genç mahsur kaldı: Yere düşen bayrağını göndere çekmek için çıktılar

'a gezmeye çıkan Muhammet Fatih Aydın (21), Yunus Emre Aydın (21) ve Mustafa Uçkun (15) dağın üst tepesinde Türk bayrağının yere düştüğünü gördü. Yanlarında getirdikleri köpekleri ile birlikte 3 genç Türk bayrağının düştüğü noktaya tırmandı.

Havanın aniden kararması ve hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte 3 genç, tırmandıkları yolu tekrar bulamadı. Mahsur kalan gençler, durumu AFAD ve polis ekiplerine bildirdi. Gençlerin ihbarı üzerine bölgeye AFAD, ANDA ve polis ekipleri sevk edildi. Arama kurtarma ekipleri, 2 saat süren kurtarma operasyonuyla gençleri ve yanlarında götürdükleri köpeklerini kurtarıldı.

Mahsur kalan 3 genç yaptığı açıklamada, ''Biz gezmeye çıktık. Tepede Türk bayrağımızın yere düştüğünü gördük. Bize yakışmaz, dedik ve çıktık bayrağımızı bağladık. Karanlık çökünce yolu bulamadık, AFAD'ı aradık. Sağ olsun onlar da geldiler, kurtardılar bizi. Ayağımızda spor ayakkabı vardı, karanlık çökünce de inemedik" dedi.

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