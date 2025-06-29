Uludağ'da aç kalan ayı evlerin arasına indi
Türkiye'nin önemli turizm noktalarından Uludağ'da aç kalan bir ayı, yerleşim yerine inip çöpte yiyecek aradı.
Uludağ'da aç kalan ayı, yerleşim yerine indi.
Çöp konteynerlerini karıştırarak yiyecek arayan ayı, vatandaşların cep telefonlarıyla kaydedildi.
Turistik bölgede bir anda karşılarına ayı çıkan vatandaşlar, endişeli bakışlarla olan biteni izledi.
Yetkililer, özellikle yaz aylarında yiyecek arayışındaki yaban hayvanlarının yerleşim yerlerine daha fazla yaklaşabileceğine dikkat çekti.
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