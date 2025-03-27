Uludağ'da denetimle kapatılan otelde yangın

Uludağ Kayak Merkezi'nde bir otelde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin bölgede yangına müdahalesi sürüyor.

Otelin Kartalkaya'da yaşanan yangın felaketinin ardından başlatılan denetimlerde kapatıldığı ve boş olduğu belirtildi.

Otel hakkında mahkemece de tahliye kararı verildiği öğrenildi.



Bursa Valisi Erol Ayyıldız, otelde konaklayan tatilci olmadığını ve içeride görevli olup olmadığını kontrol etmek adına birimlerin çalışma yürüttüğünü söyledi.

"BİR CAN KAYBI BİLGİSİ VAR"

NTV yayınına bağlanan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, "Maalesef ilk aldığım bilgiye göre bİr kişi hayatını kaybetmiş durumda. Teyit edeceğiz inşallah doğru değildir. Otelin tamamen boşaltıldığı iletildi bana. Tam sayı elimizde yok ama 4 personel vardı içeride." dedi.