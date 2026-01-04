Uludağ'da hafta sonu yoğunluğu yaşando.

Hafta sonu tatilini fırsat bilen günübirlikçilerin etkisiyle hareketliliğin yaşandığı Oteller Bölgesi'nde yerli ve yabancı tatilciler kar topu oynayarak günün tadını çıkardı.

SİS VE RÜZGAR ETKİLİ OLUYOR

Sis ve rüzgarın etkili olduğu Oteller Bölgesi'nde kayak ve snowboard yapanlar zaman zaman zorluk yaşıyor.

Ağırlıklı olarak günübirlikçilerin doldurduğu pistlerde bazı ziyaretçiler öğretmenler eşliğinde kayak öğrendi. Orta Doğu ülkelerinden gelen bazı yabancı ziyaretçiler ise telesiyeje binip pistlerde fotoğraf çektirip kayak yaptı.

Kentte iki gündür etkili olan ve zaman zaman 70 kilometre hıza kadar çıkan kuvvetli fırtına nedeniyle teleferik seferleri de iptal edilirken zirveye çıkanlar kara yolunu tercih ederken jandarma ekipleri de yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmek için denetimleri sürdürüyor.

Öte yandan, Bursa Meteoroloji Müdürlüğü ekiplerince "Oteller Bölgesi"ndeki kar kalınlığı 54 santimetre olarak ölçüldü.

Hava sıcaklığı en düşük 2, en yüksek 4 derece olan Uludağ'da çarşamba gününe kadar kar yağışı beklenmiyor.