Uludağ’da kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı

01.12.2025 12:38

DHA

Uludağ'da iki gündür etkili olan kar yağışıyla beraber kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı.

Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Uludağ'da önceki gün sabah saatlerinde etkili olan yağmur, öğleden sonra yerini kara bıraktı.

 

İki gündür aralıklarla devam eden kar yağışıyla yerler beyaz örtüyle kaplanırken, kar kalınlığı da 5 santimetreye ulaştı. 

 

Hava sıcaklığının en düşük sıfırın altında 1, en yüksek ise 1 derece olarak ölçüldüğü bölgede kar yağışı akşam saatlerine kadar aralıklarla devam edecek.

 

Uludağ’da hafta boyunca ise kar yağışı beklenmiyor.

