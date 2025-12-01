Uludağ’da kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı

Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Uludağ'da önceki gün sabah saatlerinde etkili olan yağmur, öğleden sonra yerini kara bıraktı.

İki gündür aralıklarla devam eden kar yağışıyla yerler beyaz örtüyle kaplanırken, kar kalınlığı da 5 santimetreye ulaştı.

Hava sıcaklığının en düşük sıfırın altında 1, en yüksek ise 1 derece olarak ölçüldüğü bölgede kar yağışı akşam saatlerine kadar aralıklarla devam edecek.

Uludağ’da hafta boyunca ise kar yağışı beklenmiyor.