Uludağ'da kar kalınlığı yarım metreye yaklaştı

Bursa Meteoroloji Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, son yağışların ardından Uludağ Kayak Merkezinde kar kalınlığı, 44 santimetreye yükseldi.



Hava sıcaklığının en düşük sıfırın altında 3 derece olması beklenen Uludağ'da, son tahminlere göre önümüzdeki günler de kar yağışı beklenmiyor.