Uludağ'da kar kalınlığı yarım metreye yaklaştı
Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'da kar kalınlığı son yağışların ardından yarım metreye ulaştı.
Bursa Meteoroloji Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, son yağışların ardından Uludağ Kayak Merkezinde kar kalınlığı, 44 santimetreye yükseldi.
Hava sıcaklığının en düşük sıfırın altında 3 derece olması beklenen Uludağ'da, son tahminlere göre önümüzdeki günler de kar yağışı beklenmiyor.
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