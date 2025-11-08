Uludağ'da kaybolan 4 genç için arama çalışması başlatıldı
08.11.2025 22:21
DHA
Bursa'da Uludağ eteklerinde kaybolan 4 genç kayboldu. İhbar üzerine bölgede arama çalışmaları başlatıldı.
112 Acil Çağrı Merkezi’ne, 16-17 yaşlarında isimleri 4 gencin Kirazlı Mahallesi Sarıalan mevkisinde kaybolduğu yönünde ihbar yapıldı.
İhbar üzerine bölgeye Uludağ Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri ile Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi sevk edildi. Jandarma ekiplerinin koordinasyonunda, AFAD ve arama kurtarma ekipleri de bölgeye yönlendirildi.
Ekiplerin gençlere ulaşmak için bölgede başlattığı arama çalışmaları sürüyor.