Uludağ'da kaybolan amatör dağcılardan ilk iz (7. gün)

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Uludağ'da 7 gün önce kaybolan dağcılardan ilk iz bulundu.

1 Aralık'ta çıktıkları zirve yürüyüşünde kaybolan Mert Alpaslan ve Efe Sarp'a dair ilk haber bir hafta sonra geldi.

Bursa Uludağ Dağı'nda yoğunlaşan çalışmalar sonucunda, dere yatağında kırmızı mont ve bere bulundu. Kıyafetlerin, kayıp 2 dağcıdan Efe Sarp'a ait olduğu belirlendi.



Çalışmalarda jandarma ve AFAD'ın yanı sıra sivil arama kurtarma ekipleri görev alıyor.

İki arkadaşın Uludağ Milli Park gişelerinden giriş yaparken kaydedilen görüntüleri ortaya çıkmıştı.



7.gün önce Uludağ'da kaybolan amatör dağcı Efe Sarp

Ekipler kara ulaşımı sağlanamadığı için arama yapılamayan bölgelere helikopterle indirildi. Mağara ve dere yatakları ile kar kalınlığının arttığı noktalarda arama yapılıyor.

Arama çalışmalarının yedinci gününde aralıksız sürerken, iki dağcının daha önce de Uludağ'a tırmanış yaptığı ortaya çıktı.