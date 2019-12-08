Uludağ'da kaybolan amatör dağcılardan ilk iz (Termal drone ile arama)

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Uludağ'da 7 gün önce kaybolan dağcılardan ilk iz bulundu.

1 Aralık'ta çıktıkları zirve yürüyüşünde kaybolan Mert Alpaslan ve Efe Sarp'a dair ilk haber bir hafta sonra geldi.

Bursa Uludağ Dağı'nda yoğunlaşan çalışmalar sonucunda, dere yatağında kırmızı mont ve bere bulundu. Kıyafetlerin, kayıp 2 dağcıdan Efe Sarp'a ait olduğu belirlendi. Mont, bere ve ev anahtarını gören ailesi bunların Efe Sapr’a ait olduklarını teyit etti. Ayrıca Efe Sarp’ın cebinden çıkan anahtarın evinin anahtarı olduğu öğrenildi.

TERMAL DRONE İLE ARAMA

Uludağ’da yoğun kar yağışı ve sisli hava sebebiyle montun bulunduğu dere yatağında karadan arama çalışmalarına devam edilirken, bölgeye özel savunma sanayinde üretilen termal görüşlü drone gönderildi. Bu drone'un Türkiye’de tek olduğu ve büyük doğa olaylarında kar altını, toprak altını ve su altını görebildiği öğrenildi.

7.gün önce Uludağ'da kaybolan amatör dağcı Efe Sarp

Montun bulunduğu alanda kaldıran drone ile havadan çalışmalar sürerken, karadan ise 150 kişilik arama kurtarma ekibi bölgeyi tarıyor. Çalışmalarda jandarma ve AFAD'ın yanı sıra sivil arama kurtarma ekipleri görev alıyor.



İki arkadaşın Uludağ Milli Park gişelerinden giriş yaparken kaydedilen görüntüleri ortaya çıkmıştı.

Arama çalışmalarının yedinci gününde aralıksız sürerken, iki dağcının daha önce de Uludağ'a tırmanış yaptığı ortaya çıktı.