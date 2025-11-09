Uludağ'da kaybolan gençler kurtarıldı
09.11.2025 02:15
Anadolu Ajansı
AA, DHA
Uludağ'da ormanda yürüyüş yaparken kaybolan 4 genç, ekiplerin saatler süren çalışmasıyla bulundu.
Bursa Kirazlı Mahallesi Sarıalan mevkisinde 16 ve 17 yaşlarındaki 4 genç, yürüyüş için çıktıkları Uludağ'da yolu karıştırıp kayboldu.
Gençler, acil çağrı merkezini arayarak yardım istedi. Bölgeye sevk edilen Jandarma Arama Kurtarma ve AFAD ekipleri, kayıp kişilerin cep telefonlarından alınan son sinyallerden konumlarını belirleyerek arama çalışması başlattı.
Ekiplerin yerlerini belirleyip yaklaşık 5 saat sonra ulaştığı 4 arkadaşın sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.