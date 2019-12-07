Uludağ'da kaybolan iki dağcıdan hiçbir iz yok (6.gün)

Bursa Uludağ'da zirve yürüyüşü sırasında kaybolan iki kişiyi arama çalışmalarında altıncı güne girildi.

Mert Alpaslan ve Efe Sarp, sohbet ederek ormanlık alana yürürken görülüyor. Zeminin karlı, havanın sisli olması dikkat çekiyor.



Arama çalışmalarına katılan ekipler; iki arkadaşın sığınmış olabilecekleri mağaralara giriyor. Çalışmalarda metale duyarlı teknik cihaz da kullanılıyor.

İnsansız keşif uçağı ile iki helikopter de çalışmalara havadan destek veriyor. Karla kaplı arazide ekiplerin iletişiminin kesilmemesi için arama yapılan bölgelere seyyar baz istasyonları sevk ediliyor.



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