Uludağ'da kaybolan kadın bulundu

Uludağ'da ormanda kaybolan Gülefer Boynukısa'ya 3 gün sonra sağ olarak ulaşıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen 59 yaşındaki Boynukısa kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.

NTV Haber 25.07.2021 - 20:53 | Son Güncelleme : 25.07.2021 - 20:55

Uludağ'da kaybolan kadın bulundu

Bursa Uludağ'da geçen cuma günü piknik sırasında odun toplamak için girdiği ormanda kaybolan Gülefer Boynukısa (59), sağ olarak bulundu.

Gülefer Boynukısa, Cuma günü ailesiyle birlikte piknik için Bursa Uludağ Çobankaya mevkiine gitti.

Odun toplamak için ormana giden kadın dönmeyince ailesi 59 yaşındaki kadını aramaya başladı. Ancak kendisine ulaşamayınca durum jandarmaya bildirilmişti. Yaklaşık 100 kişilik arama kurtarma ekibi gece gündüz çalışmalarını devam ettirdi.

Ekipler, Boynukısa’yı Zeyniler Köyü yakınlarında sağ olarak buldu. Boynukısa’nın sağlık durumunun iyi olduğu, kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

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