Uludağ'da kestane toplarken kayboldular: 4 kişi kurtarıldı
Bursa'da Uludağ'a kestane toplamaya çıkan ve mahsur kalan 4 kişiyi AFAD ve itfaiye ekipleri kurtardı.
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde Uludağ’a kestane toplamak için giden Yusuf U. (14), Yunus U. (18), Yusuf S. (14) ve İbrahim S. (44), su deposu mevkisinden ormana girdi.
Bir süre ilerleyen grup, yollarını kaybedip, dönemeyince 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayıp, yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik aramasının ardından 4 kişi mahsur kaldıkları yerden halatla hat kurularak kurtarıldı.
Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde sağlık kontrolleri yapılan 4 kişi yakınlarıyla birlikte bölgeden ayrıldı.
- Bursa
- Bursa Yıldırım
- Uludağ