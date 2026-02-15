Uludağ'da kızak faciası: Dereye uçan tatilci ölümden döndü

Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri, zorlu arazi şartlarında dereye inerek mahsur kalan vatandaşı kurtardı.

Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da öğlen saatlerinde kızakla kayan bir tatilci kontrolünü kaybederek dereye uçtu. Çevredeki tatilcilerin ihbarı üzerine bölgeye JAK ekipleri sevk edildi.

Ekipler zor hava ve arazi şartlarına rağmen kısa sürede olay yerine ulaşarak dere yatağına indi. Mahsur kaldığı yerden kurtarılan vatandaş en yakın sağlık kuruluşuna gönderildi.