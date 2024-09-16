Uludağ'da mahsur kalan balıkçılar kurtarıldı

Ali Kaya, Ahmet Güneş ve Serhan Yıldız, dün sabah saatlerinde, Uludağ'ın eteklerindeki Balaban deresine balık tutmaya gitti.



Bir süre sonra kayalıklara doğru ilerleyen 3 arkadaş, bölgede mahsur kaldı.



112 Acil Çağrı Merkezine ulaşan 3 kişi için bölgeye Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile AKUT ekipleri sevk edildi.



Ekipler, yaklaşık 20 saatlik çalışmanın ardından 3 kişiye, Uludağ eteklerinde bulunan Erikli Yaylası Değirmen mevkisinde ulaştı.



Güvenli şekilde kurtarılan kişilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.