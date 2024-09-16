Uludağ'da mahsur kalan balıkçılar kurtarıldı

Bursa Uludağ eteklerine balık tutmaya gidip mahsur kalan 3 kişi, arama kurtarma ekiplerince kurtarıldı.

Uludağ'da mahsur kalan balıkçılar kurtarıldı

Ali Kaya, Ahmet Güneş ve Serhan Yıldız, dün sabah saatlerinde, 'ın eteklerindeki Balaban deresine balık tutmaya gitti.

Bir süre sonra kayalıklara doğru ilerleyen 3 arkadaş, bölgede mahsur kaldı.

112 Acil Çağrı Merkezine ulaşan 3 kişi için bölgeye Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile AKUT ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yaklaşık 20 saatlik çalışmanın ardından 3 kişiye, Uludağ eteklerinde bulunan Erikli Yaylası Değirmen mevkisinde ulaştı.

Güvenli şekilde kurtarılan kişilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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