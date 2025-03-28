Uludağ’da otel yangını: Görüntüler ortaya çıktı, dört kişi daha gözaltına alındı

Uludağ’da bir otelde dün sabah saatlerinde çıkan yangına ilişkin soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamnıda terasta mangal yaptığı belirlenen otel müdürü T.D. gözaltına alınmıştı.



Yeni ortaya çıkan görüntülerin ardından soruşturma genişletildi.



Oteli işleten firmanın yöneticisi ile açıkta bıraktıkları közler nedeniyle yangına neden oldukları iddia edilen üç kayak merkezi çalışanı daha gözaltına alındı.

Beş kişinin sorguları sürüyor.