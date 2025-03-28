Uludağ’da otel yangını: Görüntüler ortaya çıktı, dört kişi daha gözaltına alındı
Uludağ’da milli kayakçı Berkin Usta ve babası Yahya Usta’nın yaşamını yitirdiği otel yangınının başlangıç anına ilişkin görüntülerin ortaya çıkmasının ardından dört kişi daha gözaltına alındı. Yangının başlangıç anına ilişkin görüntülerde, mangal yapan gruptan bir kişinin közleri boşalttığı noktadan kısa süre sonra alev yükseldiği görülüyor.
Uludağ’da bir otelde dün sabah saatlerinde çıkan yangına ilişkin soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamnıda terasta mangal yaptığı belirlenen otel müdürü T.D. gözaltına alınmıştı.
Yeni ortaya çıkan görüntülerin ardından soruşturma genişletildi.
Oteli işleten firmanın yöneticisi ile açıkta bıraktıkları közler nedeniyle yangına neden oldukları iddia edilen üç kayak merkezi çalışanı daha gözaltına alındı.
Beş kişinin sorguları sürüyor.
YANGIN NASIL BAŞLADI?
Otelde çıkan yangının başlangıç anı, otelin güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntülerde, bir grubun şöminenin yanına bıraktıkları köz halindeki mangaldan saat 05.22’de sıçrayan kıvılcımın şöminenin hemen yanında bulunan süs bitkisini tutuşturarak yangına neden olduğu anlar yer aldı.
OTEL 30 YILDIR FAALİYET GÖSTERİYOR
30 yıldır bölgede faaliyet gösteren otelin Milli Parklar’daki tahsis süreci sona erdiği için, 2 Ocak’ta konaklama iznini iptal edilmişti.
Yangın sonrası otel yönetiminden yapılan açıklamada tesisin 17 Mart’ta kapatıldığı belirtilmişti.
Uludağ'da otel yangınının başladığı anlar ortaya çıktı
- Etiketler :
- Haberler -
- Yangın
- Uludağ Kayak Merkezi
- Uludağ Otel Yangını