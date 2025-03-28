Uludağ'da otel yangını: Dört kişi tutuklandı
Bursa Uludağ'da milli kayakçımız Berkin Usta ve babası eski milli kayakçı Yahya Usta'nın hayatını kaybettiği otel yangınına ilişkin 4 kişi tutuklandı. 2 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bursa Uludağ'da bulunan Kervansaray Otel'de çıkan, milli kayakçımız Berkin Usta ve babası eski milli kayakçı Yahya Usta'nın hayatını kaybettiği yangına ilişkin açıklama yaptı.
Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Yılmaz Tunç, "Bursa Uludağ Oteller Bölgesinde milli kayakçımız Berkin Usta ve babası eski milli kayakçı Yahya Usta'nın hayatını kaybettiği otel yangınıyla ilgili Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı adli soruşturma titizlikle sürdürülmektedir" ifadelerini kullandı.
4 KİŞİ TUTUKLANDI
Tunç, "Cumhuriyet Başsavcıvekili ile 2 Cumhuriyet savcısının görevlendirildiği soruşturma kapsamında; 4 şüpheli tutuklanmış, 2 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilmiştir. Hepimizi derinden üzen yangının tüm yönleriyle aydınlatılması için soruşturma hassasiyetle yürütülmeye devam edecektir" dedi.
OTEL MÜDÜRÜ DE GÖZALTINA ALINMIŞTI
Soruşturma kapsamında, otel müdürünün de aralarında olduğu 6 kişi gözaltına alınmıştı. Oteli işleten firmanın yöneticisi ile açıkta bıraktıkları közler nedeniyle yangına neden oldukları iddia edilmişti.
YANGIN NASIL BAŞLADI?
Otelde çıkan yangının başlangıç anı, otelin güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntülerde, bir grubun şöminenin yanına bıraktıkları köz halindeki mangaldan saat 05.22’de sıçrayan kıvılcımın şöminenin hemen yanında bulunan süs bitkisini tutuşturarak yangına neden olduğu anlar yer aldı.
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