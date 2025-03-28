Uludağ'da otel yangını: Dört kişi tutuklandı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bursa Uludağ'da bulunan Kervansaray Otel'de çıkan, milli kayakçımız Berkin Usta ve babası eski milli kayakçı Yahya Usta'nın hayatını kaybettiği yangına ilişkin açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Yılmaz Tunç, "Bursa Uludağ Oteller Bölgesinde milli kayakçımız Berkin Usta ve babası eski milli kayakçı Yahya Usta'nın hayatını kaybettiği otel yangınıyla ilgili Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı adli soruşturma titizlikle sürdürülmektedir" ifadelerini kullandı.

4 KİŞİ TUTUKLANDI

Tunç, "Cumhuriyet Başsavcıvekili ile 2 Cumhuriyet savcısının görevlendirildiği soruşturma kapsamında; 4 şüpheli tutuklanmış, 2 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilmiştir. Hepimizi derinden üzen yangının tüm yönleriyle aydınlatılması için soruşturma hassasiyetle yürütülmeye devam edecektir" dedi.

