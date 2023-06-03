Uludağ'da şifalı ot toplarken kayboldu, iki gündür aranıyor

İhbar üzerine bölgeye, AFAD koordinesinde Jandarma Arama Kurtarma (JAK), ANDA, Nilüfer Arama Kurtarma (NAK) ve Yıldırım Belediyesi Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi.



Tüm aramalara rağmen Fidan'a dün de ulaşılamadı. Kadir Fidan'ı arama çalışmalarına bugün, yaklaşık 50 kişiden oluşan ekiple devam edildi.



Üç iz takip köpeğinin de kullanıldığı aramalar, daha önceden belirlenen Uludağ Oteller Bölgesi ile Kaplıkaya'daki ormanda yoğunlaştı.



