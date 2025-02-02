Uludağ’da tatilciler sömestrin son gününde pistlere akın etti

Kayakseverlerin beyaz cennet olarak tanımladığı, Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden, 20 otel, tesis ve 8 bin 350 yatak kapasitesine sahip Uludağ'da, mevsimin ilk kar yağışı 17 Ekim'de düşerken kayak pistleri 15 Aralık'ta açıldı.



Sömestr tatiline otellerdeki yüzde 80 doluluk oranıyla giren Uludağ'da, hafta sonları ise doluluk oranı yüzde 100'lere ulaştı. Kar kalınlığının 86 santimetre olduğu Uludağ'da, hava sıcaklığı en yüksek 5, en düşük sıfır derece olarak ölçüldü.

Sömestr tatili boyunca kayak pistleri yerli ve yabancı turistlerle doldu.

