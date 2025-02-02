Uludağ’da tatilciler sömestrin son gününde pistlere akın etti

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'da pistler, sömestr tatilinin son gününde de doldu. Yarıyıl tatiline otellerdeki yüzde 80 doluluk oranıyla başlayan Uludağ'da, hafta sonları doluluk oranı yüzde 100'lere ulaştı.

Uludağ’da tatilciler sömestrin son gününde pistlere akın etti

Kayakseverlerin beyaz cennet olarak tanımladığı, 'nin önemli kış turizm merkezlerinden, 20 otel, tesis ve 8 bin 350 yatak kapasitesine sahip 'da, mevsimin ilk kar yağışı 17 Ekim'de düşerken kayak pistleri 15 Aralık'ta açıldı.

Sömestr tatiline otellerdeki yüzde 80 doluluk oranıyla giren Uludağ'da, hafta sonları ise doluluk oranı yüzde 100'lere ulaştı. Kar kalınlığının 86 santimetre olduğu Uludağ'da, hava sıcaklığı en yüksek 5, en düşük sıfır derece olarak ölçüldü.

Sömestr tatili boyunca kayak pistleri yerli ve yabancı turistlerle doldu.

Uludağ’da tatilciler sömestrin son gününde pistlere akın etti - 1

Tatilciler, sömetirin son saatlerini de kayak ve snowboard yaparak değerlendiriyor.

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