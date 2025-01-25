Uludağ'da tipi: Zincirsiz sürücülere yasak geldi

Türkiye'nin en önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'da tipi şeklinde kar yağışı etkili oldu. Sis ve yoğun kar sebebiyle sürücüler zor anlar yaşarken Uludağ Milli Park girişinden itibaren zincirsiz araç girişi yasaklandı.

Uludağ'da tipi: Zincirsiz sürücülere yasak geldi

Kış turizminin önemli merkezlerinden 'da kar yağışı etkisini gösterdi.

Tipi şeklinde yağan yağış nedeniyle sürücüler zorluk yaşadı. Uludağ Milli Parklar'dan itibaren sürücülerin zincirsiz girişine izin verilmedi. Uludağ'a hazırlıksız çıkan sürücüler yol kenarlarında duran seyyar zincir satıcılarından zincir tedarik etti.

Uludağ'da tipi: Zincirsiz sürücülere yasak geldi - 1

500 LİRADAN SATILIYOR

500 ila 600 lira arasında satılan zincirler seyyar satıcılarda bin 500 liradan satışa sunuldu.

Yağış sebebiyle kar kalınlığı Kirazlıyayla'da 45 santimetreye ulaşırken hava sıcaklığı ise -8 olarak ölçüldü.

Diğer yandan karayolları ekipleri ise kar küreme araçlarıyla yol temizleme çalışmalarına devam ediyor.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

Öne Çıkan Video

Kartalkaya'daki otel faciasında ölenler belli oluyor

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...