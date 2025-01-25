Uludağ'da tipi: Zincirsiz sürücülere yasak geldi
Türkiye'nin en önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'da tipi şeklinde kar yağışı etkili oldu. Sis ve yoğun kar sebebiyle sürücüler zor anlar yaşarken Uludağ Milli Park girişinden itibaren zincirsiz araç girişi yasaklandı.
Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da kar yağışı etkisini gösterdi.
Tipi şeklinde yağan yağış nedeniyle sürücüler zorluk yaşadı. Uludağ Milli Parklar'dan itibaren sürücülerin zincirsiz girişine izin verilmedi. Uludağ'a hazırlıksız çıkan sürücüler yol kenarlarında duran seyyar zincir satıcılarından zincir tedarik etti.
500 LİRADAN SATILIYOR
500 ila 600 lira arasında satılan zincirler seyyar satıcılarda bin 500 liradan satışa sunuldu.
Yağış sebebiyle kar kalınlığı Kirazlıyayla'da 45 santimetreye ulaşırken hava sıcaklığı ise -8 olarak ölçüldü.
Diğer yandan karayolları ekipleri ise kar küreme araçlarıyla yol temizleme çalışmalarına devam ediyor.
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