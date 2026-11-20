"TEK EKSİĞİMİZ KAR KALDI"

Uludağ Oteller Bölgesi'nde bulunan bir otelin satış ve pazarlama sorumlusu Berk Söz, Uludağ'daki otellerin yeni sezona hazırlandığını belirterek, şunları kaydetti:

"- Uludağ otelleri olarak şu an hazırlıklarımızın yüzde 90-95’ini tamamlamış bulunmaktayız. Odalarımız, kayak odalarımız ve çevre düzenlemelerimiz neredeyse bitmiş durumda. Tek eksiğimiz kar kaldı.

- Genellikle kayak sezonu aralığın ilk haftası başlıyor. Geçtiğimiz haftalarda 30 santimetre kar yağdı ancak şu an eridi. 29 Kasım’da 30 santimetre, 30 Kasım’da ise 22 santimetre kar yağışı bekleniyor.

- Bu yağışlarla birlikte aralığın ilk haftasında sezonumuzu açmayı planlıyoruz. Misafirlerimizin güvenliği ve konforu için tüm hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Artık misafirlerimizi ağırlamayı bekliyoruz."

FİYATLAR GECELİK 10 BİN LİRADAN BAŞLIYOR

Uludağ'ın farklı bütçelere hitap ettiğini ifade eden Söz, "Uludağ, bilinenin aksine her kitleye hitap edebilen bir bölge. Alınan hizmete ve oda tipine göre fiyatlar değişiklik gösteriyor. İki kişi 10 bin lira gibi bir fiyatla konaklayabiliyor." diye konuştu.

Oda tiplerine göre fiyatların 100 bin liraya kadar ulaştığını anlatan Söz, "Fiyatlar sezon açılışı, yılbaşı, sömestr ve sonrasında kademeli olarak değişiyor." ifadesini kullandı.