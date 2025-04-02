Uludağ'daki otel yangını: Fikriye Usta da hayatını kaybetti
Kartalkaya faciasının ardından denetimlerde kapatılan Uludağ'daki otelde çıkan yangında can kaybı 3'e yükseldi. Anne Fikriye Yüksel de hayatını kaybetti.
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 27 Mart'ta Uludağ Oteller Bölgesi'nde milli kayakçı Berkin Usta ve babası eski milli kayakçı Yahya Usta'nın hayatını kaybettiği otel yangınıyla ilgili soruşturma yürütülüyor.
Otelde kalan Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı, eski milli kayakçı Yahya Usta ile oğlu milli kayakçı Berkin Usta hayatını kaybetmiş, eşi Fikriye Usta ise yaralanmıştı.
Ağır yaralanan ve Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören Fikriye Usta da bugün yaşamını yitirdi.
Usta'nın yarın toprağa verilmesi bekleniyor.
BİLİRKİŞİ HEYETİ İNCELEME YAPTI
Soruşturma kapsamında İstanbul'dan gelen ve 6 kişiden oluşan bilirkişi heyeti, sabah saatlerinden itibaren cumhuriyet savcısı ve jandarma nezaretinde otelde yaptığı incelemeyi tamamladı.
Heyetin incelemeye ilişkin hazırlayacağı rapor, soruşturma dosyasına eklenecek.
- Etiketler :
- Haberler -
- Gündem
- Yangın
- Uludağ Kayak Merkezi