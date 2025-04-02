Uludağ'daki otel yangını: Fikriye Usta da hayatını kaybetti

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 27 Mart'ta Uludağ Oteller Bölgesi'nde milli kayakçı Berkin Usta ve babası eski milli kayakçı Yahya Usta'nın hayatını kaybettiği otel yangınıyla ilgili soruşturma yürütülüyor.



Otelde kalan Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı, eski milli kayakçı Yahya Usta ile oğlu milli kayakçı Berkin Usta hayatını kaybetmiş, eşi Fikriye Usta ise yaralanmıştı.



Ağır yaralanan ve Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören Fikriye Usta da bugün yaşamını yitirdi.



Usta'nın yarın toprağa verilmesi bekleniyor.