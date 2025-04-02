Uludağ'daki otel yangını: Fikriye Usta da hayatını kaybetti

Kartalkaya faciasının ardından denetimlerde kapatılan Uludağ'daki otelde çıkan yangında can kaybı 3'e yükseldi. Anne Fikriye Yüksel de hayatını kaybetti.

Uludağ'daki otel yangını: Fikriye Usta da hayatını kaybetti

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 27 Mart'ta Uludağ Oteller Bölgesi'nde milli kayakçı Berkin Usta ve babası eski milli kayakçı Yahya Usta'nın hayatını kaybettiği otel yangınıyla ilgili soruşturma yürütülüyor.

Otelde kalan Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı, eski milli kayakçı Yahya Usta ile oğlu milli kayakçı Berkin Usta hayatını kaybetmiş, eşi Fikriye Usta ise yaralanmıştı.

Ağır yaralanan ve Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören Fikriye Usta da bugün yaşamını yitirdi.

Usta'nın yarın toprağa verilmesi bekleniyor.

Uludağ'daki otel yangını: Fikriye Usta da hayatını kaybetti - 1 İhbar üzerine bölgeye çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarından sevk edilen 110 personelle yangın söndürülmüştü.

BİLİRKİŞİ HEYETİ İNCELEME YAPTI

Soruşturma kapsamında İstanbul'dan gelen ve 6 kişiden oluşan bilirkişi heyeti, sabah saatlerinden itibaren cumhuriyet savcısı ve jandarma nezaretinde otelde yaptığı incelemeyi tamamladı.

Heyetin incelemeye ilişkin hazırlayacağı rapor, soruşturma dosyasına eklenecek.

Uludağ'daki yangında patlama iddiası

Uludağ'daki yangında patlama iddiası

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