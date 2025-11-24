Uludağ'daki otel yangınında yeni rapor sonrası iki tahliye

Uludağ'da üç kişinin öldüğü otel yangınına ilişkin hazırlanan yeni bilirkişi raporunda, yangının başlangıç bölgesinin kayak odası ve bu odanın açıldığı kısımdan kafe kısmına bağlanan yerler olduğu belirtildi.

Soruşturma kapsamında İstanbul'dan gelen ve yedi kişiden oluşan bilirkişi heyetinin hazırladığı rapor, dosyaya eklendi.

KAR MONTLARI ALEVLERİ ŞİDDETLENDİRDİ

Yangının iki merkezli geliştiği tespitine yer verilen raporda, ayrıca yanan sekiz kar motorunun da yangını şiddetlendirdiği kaydedildi.

Otel altında yer alan alanlarda başlayan yangının otel içindeki yayılımının da iki merkezli bir yangın oluşumunu gösterdiği belirtilen raporda, şu ifadelere yer verildi:

"- Özellikle iç bölgeden yükselen sıcak gazlar sadece en üst katta yanmaya neden olmuştur.

- Diğer katlarda gözlemlenen yangınlar ise dış cephenin yanmasına ve cephede gerçekleşen izolasyon malzemesi yangınına bağlı alevlerin iç alana sirayet etmesiyle gelişmiştir.

- Kat kameralarında dumanların düzeltilmiş zamana göre 05.22 itibarıyla 4'üncü kata ulaştığı görülmektedir. 4'üncü kat, otel yangınında vefat eden 2 kişinin odalarının bulunduğu kattır."

"YANGININ BAŞLANGIÇ BÖLGESİ KAYAK ODASI"

Raporda, yangının otelin iç kısmından en az iki farklı bölgeden başladığı ve otel içinde mevcut yangın yüküne bağlı olarak yayıldığı kaydedildi.

Olay tarihinde oteli bir bütün olarak kiralayan Jura firması ile otelin muhtelif kısımlarını kiralayan FB Usta firmasının kendi sorumluluk alanları ile ilgili alınması gereken asgari tedbirleri almadıklarının somut olduğu, bu tedbirlerin alınmamasının yangının başlaması, yayılması ve sonuçlarının artması olayı ile ilişkili sonuçlar doğurduğu belirtildi.