Uludağ’daki yangın tüm oteli nasıl sardı? “Yakıt depoları infilak etti” iddiası

Uludağ'daki yangın kurbanı baba ile oğluna veda Haberi Görüntüle

Uludağ’da Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı, eski milli kayakçı Yahya Usta ile oğlu milli kayakçı Berkin Usta’nın ölümüyle sonuçlanan otel yangınına ilişkin soruşturma sürüyor.



Yapılan denetimlerde 38 eksiklik nedeniyle daha önce kapatılan otel, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından görevlendirilen müfettişin incelemelerini tamamlamasının ardından belediye ekipleri tarafından mühürlendi.

Yangında yaşamını yitiren milli sporcu Berkin Usta

BİLİRKİŞİLER İNCELEME YAPACAK



Otel çevresinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, kimsenin yaklaşmasına izin vermediği otelde bilirkişi heyeti de inceleme yapacak. Heyetin 2 Nisan günü, İstanbul’dan Uludağ’a gelmesi bekleniyor.



YANGIN NEDEN ÇIKTI, NASIL BÜYÜDÜ?



Otel yangınının başladığı anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıkmıştı.



Söz konusu görüntülerde, bir grup gencin verandada oturup, pasta ve çerez yedikleri, çay içtikleri ve gençlerin ayrılmadan önce şöminenin yanına bıraktıkları köz halindeki mangaldan saat 05.22'de sıçrayan kıvılcımın şöminenin hemen yanında bulunan süs bitkisini tutuşturduğu görüldü.

Yangında yaşamını yitiren eski milli kayakçı Yahya Usta

"YAKIT TANKLARI PATLADI" İDDİASI

Yangının nasıl büyüyüp, yayıldığına ilişkin ise yeni bir iddia var.



Otelin kayak pisti cephesinde, Yahya Usta’nın işlettiği kayak odasının bitişiğindeki kafeteryada başlayan yangının, bina içindeki deposu yakıt dolu 5 kar motorunun infilak etmesiyle de bir anda büyüdüğü ve tüm oteli sardığı iddia edildi.

Oteldeki yangının başladığı an güvenlik kameraları tarafından kaydedilmişti

BABASINA YARDIM İÇİN ULUDAĞ'A GELMİŞTİ Eşi Fikriye Usta ile beşinci kattaki odada bulunan Yahya Usta’nın yangını fark edip, odadan çıktıktan sonra jandarmayı telefonla arayıp haber verdiği, konuştuğu sırada ise telefonun kesildiği öğrenildi.



Yahya Usta’nın, duman zehirlenmesinden dolayı yargın merdivenin başında düşüp kaldığı belirtildi.



Yangında yaşamını yitiren milli kayakçı Berkin Usta’nın ise kayak odasındaki malzemeleri toplamak için, babasına yardım etmek üzere, Uludağ’a geldiği öğrenildi.

VİDEO - Uludağ'daki otel yangını süs bitkisinden çıkmış